Боррель проти заборони в’їзду в ЄС усім громадянам Росії
Повну заборону на в’їзд росіян до ЄС верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає не дуже гарною ідеєю.
– Дуже спірна пропозиція. Не думаю, що це хороша ідея – забороняти в’їзд усім росіянам. Нам потрібно бути більш вибірковими, – заявив дипломат на форумі Народження геополітичної Європи в Іспанії.
На його думку, це питання треба спочатку обговорити на рівні Євросоюзу.
Водночас Боррель вважає, що російських олігархів не повинні пускати в ЄС, але є громадяни РФ, “які хочуть втекти з країни, тому що не готові жити в такій ситуації”.
“Europe must learn to speak the language of power.”
???????????? In session I of #QuoVadisEuropa, HR/VP @JosepBorrellF will discuss with @SylvieKauffmann “The Birth of the Geopolitical Europe” and its role in the international order. https://t.co/SkHu2HBGSI
— European External Action Service – EEAS ???????? (@eu_eeas) August 22, 2022
30-31 серпня у Празі відбудеться неформальна зустріч голів МЗС країн ЄС, під час якої обговорюватиметься питання заборони видачі віз громадянам РФ через повномасштабне вторгнення в Україну.
Президент України Володимир Зеленський 8 серпня закликав західні країни закрити в’їзд для всіх росіян.