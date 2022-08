Боррель проти заборони в’їзду в ЄС усім громадянам Росії

Повну заборону на в’їзд росіян до ЄС верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає не дуже гарною ідеєю.

На його думку, це питання треба спочатку обговорити на рівні Євросоюзу.

Водночас Боррель вважає, що російських олігархів не повинні пускати в ЄС, але є громадяни РФ, “які хочуть втекти з країни, тому що не готові жити в такій ситуації”.

“Europe must learn to speak the language of power.”

