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Боррель проти заборони в’їзду в ЄС усім громадянам Росії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Повну заборону на в’їзд росіян до ЄС верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає не дуже гарною ідеєю.

– Дуже спірна пропозиція. Не думаю, що це хороша ідея – забороняти в’їзд усім росіянам. Нам потрібно бути більш вибірковими, – заявив дипломат на форумі Народження геополітичної Європи в Іспанії.

На його думку, це питання треба спочатку обговорити на рівні Євросоюзу.

Водночас Боррель вважає, що російських олігархів не повинні пускати в ЄС, але є громадяни РФ, “які хочуть втекти з країни, тому що не готові жити в такій ситуації”.

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30-31 серпня у Празі відбудеться неформальна зустріч голів МЗС країн ЄС, під час якої обговорюватиметься питання заборони видачі віз громадянам РФ через повномасштабне вторгнення в Україну.

Президент України Володимир Зеленський  8 серпня закликав західні країни закрити в’їзд для всіх росіян.

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