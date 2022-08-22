Серпень, 22 в 15:44

У понеділок, 22 серпня, на АЗС у Польщі знизилися середні ціни на бензин. Водночас знову трохи здорожчало дизельне паливо.

Так, бензин марки А-95 сьогодні в середньому коштує 6,49 злотих за літр (50,2 грн за курсом Національного банку України станом на 22 серпня). Напередодні це пальне продавали за ціною 6,50 злотих/літр.

Середня вартість бензину марки А-98 знизилася з 7,11 злотих/літр до 7,05 злотих за літр (54,5 грн).

Зараз дивляться

Дизпаливо дорожчає вже кілька днів поспіль: сьогодні його можна придбати за ціною 7,04 злотих/літр (54,5 грн), тоді як днем раніше літр коштував 7,02 злотих.

Водночас вартість преміального дизеля за добу не змінилася і становить 7,30 злотих/літр (56,5 грн).

Середня ціна автогазу (LPG) на польських АЗС трохи зросла: з 3,12 злотих до 3,13 злотих за літр (24,2 грн).

Вартість пального в Польщі варіюється залежно від воєводства. Наприклад, ціни на бензин А-95 найнижчі в Опольському воєводстві (6,27 злотих за літр або 48,5 грн), а найвищі – у Великопольському воєводстві (6,59 злотих/літр або 50,99 грн).

Вартість дизпалива коливається від 6,32 злотих/літр (48,9 грн) в Опольському воєводстві до 7,19 злотих/літр (55,6 грн) у Сілезькому воєводстві.

Ціни на пальне в Україні

Середні ціни на АЗС в Україні 22 серпня залишаються стабільними. Зокрема, бензин А-95+, як і напередодні, коштує 51,99 грн/л.

Бензин марки А-95 пропонують за ціною 49,86 грн/л, а бензин А-92 – 48,04 грн.

Дизпаливо в середньому коштує 53,40 грн за літр. Середня ціна на автогаз становить 26,33 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl