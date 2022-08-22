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Коли з’явиться перший документ щодо гарантій безпеки для України: Єрмак озвучив дати

Юля Захарченко, редакторка стрічки
андрій єрмак
Фото: Офіс президента

Перший документ, спрямований на забезпечення міжнародних гарантій безпеки для України, може з’явитися вже наприкінці літа, орієнтовно 29-30 серпня.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі з радниками глав Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Угорщини. За його словами, гарантії безпеки – це дуже важливе питання для України.

– До кінця місяця, я думаю, що це 29 або 30 число, ми можемо розраховувати на появу першого документа, рекомендацій щодо нашої групи з Андерсом фон Расмуссеном (колишнім генеральним секретарем НАТО, – Ред.). Над цим документом ми зараз працюємо, – зазначив глава Офісу президента.

За словами Єрмака, він вже ознайомився з текстом документа. На думку керівника Офісу президента, це буде “дуже потужний документ”.

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