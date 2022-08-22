Путін повернув до Європи жахи війни, але Україна переможе – президент Єврокомісії

Серпень, 22 в 14:52

Перед Загальноєвропейським днем пам’яті жертв усіх тоталітарних і авторитарних режимів, який відзначатиметься 23 серпня, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила із заявою.

– У 83-ту річницю підписання пакту Молотова-Ріббентропа ця дата набуває особливого значення. Цього року Путін повернув до Європи жахи війни разом із нагадуванням, що мир не можна сприймати як належне, – наголосила вона.

За її словами, на жаль, болісна пам’ять про минуле знайшла відгук у війні Росії проти України, і зараз “український народ віддає життя задля захисту цінностей, на яких побудовано наш Союз”.

Фон дер Ляєн запевнила, що сьогодні Європа, як ніколи, об’єднана проти російської пропаганди, яка спотворює історію, та карає тих, хто їй протистоїть.

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– Цей день також нагадує нам, що Європа була побудована для захисту миру, сприяння демократії, верховенства права та забезпечення захисту універсальних прав і свобод. Ми продовжуватимемо об’єднано відстоювати ці фундаментальні цінності, і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не заспокоїмося, поки вона не переможе, – підсумувала вона.

Загальноєвропейський день пам’яті жертв усіх тоталітарних і авторитарних режимів відзначається 23 серпня з 2009 року.

Джерело: European Commission