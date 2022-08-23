Серпень, 22 в 21:39

Сполучені Штати мають намір поставити Україні 10 безпілотників-камікадзе Switchblade 600 протягом місяця.

Про це повідомляє американське оборонне видання Defense News з посиланням на коментар прессекретаря Пентагону Джесіки Максвелл.

Дрони виготовлятиме компанія AeroVironment.

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– Боєприпаси, що барражують, привабливі тим, що вони можуть одночасно забезпечувати розвідку і завдавати ударів. І хоча для виявлення цілей російської артилерії можна використовувати менш досконалі безпілотники, російські війська використовують засоби радіоелектронної боротьби, щоб відстежити їх і завдати удару у відповідь, – йдеться в коментарі.

Зазначається, що США вже відправили Україні баражуючі боєприпаси, зокрема кілька варіантів Switchblade 300 меншого радіусу дії та Phoenix Ghost. Дрони Switchblade 300 важать 2,5 кг, можуть пролетіти 10 км.

Як заявив старший директор Центру військової та політичної могутності Фонду захисту демократії Бредлі Боумен, дрони Switchblade 600 можуть атакувати броньовану самохідну артилерію.

Семюел Бендетт, експерт з російських безпілотників із Центру військово-морського флоту, вважає, що можливості Switchblade 600 можуть бути корисними, оскільки українці готують атаки на окуповані Херсон та Крим. Так ЗСУ можуть запустити дрони за межами досяжності російських систем та завдати шкоди російській інфраструктурі.

Раніше Пентагон заявив, що в Україну поїдуть боєприпаси та озброєння на суму $775 млн, зокрема: боєприпаси для РСЗВ HIMARS, 16 гаубиць, 1 тис. одиниць переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin і 1 тис. ракет для протитанкових ракетних комплексів TOW. Постачання включає протирадіолокаційні ракети, 15 розвідувальних безпілотників ScanEagle, 40 колісних бронемашин із посиленим протимінним захистом MRAP, джипи Humvee, системи зв’язку, прилади нічного бачення, тепловізори тощо.

Раніше повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена поки що утримується від затвердження запиту України на бойові безпілотники великого радіуса дії.

Фото: Defense Update