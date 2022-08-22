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Уряд Фінляндії оприлюднив результати тесту на наркотики прем’єрки Санни Марін

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Санна Марін
Фото: Depositphotos

Тест на наркотики прем’єр-міністра Фінляндії Санни Марін, який вона здала після критики через її участь у приватній вечірці, показав негативний результат.

Про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії.

— Тест на наркотики, взятий у прем’єр-міністра Санни Марін 19 серпня 2022 року, не виявив наркотиків, – йдеться у повідомленні.

В уряді зазначили, що Марін з власних коштів оплатила тестування.

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Нещодавно у мережу потрапило відео з приватної вечірки за участю Санни Марін. Після чого чиновниці довелося виправдовуватися та запевняти у тому, що вона не вживала наркотики.

На кадрах, що просочилися в мережу, видно, як Марін весело танцює з кількома друзями.

За словами Марін, вечірка відбулась кілька тижнів тому. Всього з прем’єр-міністром відпочивали близько 20 осіб, до групи входили її друзі, але також і не відомі їй люди.

Джерело: Уряд Фінляндії

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