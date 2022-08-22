Серпень, 22 в 0:02

Британських солдатів закликають готуватися до того, що їх можуть відправити на війну в Україну.

Уорент-офіцер Пол Карні радить військовослужбовцям перевірити свою фізичну підготовку та потурбуватися про рідних та близьких, адже в разі відправки до України зв’язок з ними може бути відсутній тривалий час.

За словами офіцера, солдати зараз “готуються, щоб протистояти загрозі з боку Росії та будь-якій агресії”.

Зараз дивляться

– Я прошу, щоб ви зараз обговорили з ними (своїми близькими. – Ред.) потенційну відправку. Знайдіть номери мереж підтримки та відповідних людей, які можуть їм допомогти, наприклад, офіцера відділу соціального забезпечення та панотця, – закликав Карні.

Генерал та колишній голова британської армії Річард Деннет також не виключає такого розвитку подій.