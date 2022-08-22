Велика Британія може відправити солдат в Україну – Mirror
Британських солдатів закликають готуватися до того, що їх можуть відправити на війну в Україну.
Уорент-офіцер Пол Карні радить військовослужбовцям перевірити свою фізичну підготовку та потурбуватися про рідних та близьких, адже в разі відправки до України зв’язок з ними може бути відсутній тривалий час.
За словами офіцера, солдати зараз “готуються, щоб протистояти загрозі з боку Росії та будь-якій агресії”.
– Я прошу, щоб ви зараз обговорили з ними (своїми близькими. – Ред.) потенційну відправку. Знайдіть номери мереж підтримки та відповідних людей, які можуть їм допомогти, наприклад, офіцера відділу соціального забезпечення та панотця, – закликав Карні.
Генерал та колишній голова британської армії Річард Деннет також не виключає такого розвитку подій.
– Це не означає, що армія збирається вирушити в Україну, але обов’язком будь-якої армії в мирний час є підготовка до війни в кожному аспекті життя. Тим не менш, зважаючи на війну в Європі, агресивну Росію та стурбовані країни на кордонах Росії, цілком розумно, що британські солдати реалістично дивляться на те, що може статися, – прокоментував він.