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ЄС планує розпочати масштабну місію з підготовки українських військових

Юля Захарченко, редакторка стрічки
українські військові
Фото: Depositphotos

Європейський Союз має намір реалізувати масштабну місію з підготовки українських військових. Початок навчань для наших бійців обговорять вже наступного тижня на зустрічі міністрів оборони ЄС в Празі.

Про це заявив головний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. За його словами, місія реалізовуватиметься не в Україні, а на території сусідньої держави.

– Війна, яка виглядає приреченою на закінчення, вимагає зусиль не лише з погляду постачання, а й навчання та допомоги в організації армії, – зазначив Боррель.

Представник Євросоюзу не розкрив деталей програми підготовки українських військових, однак запевнив, що це буде “великою місією”.

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– Ми стикаємося зі справжньою війною. Мобілізують сотні тисяч солдатів, тому будь-яка місія має відповідати поставленому завданню, – вважає він.

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Джерело: Euractiv

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