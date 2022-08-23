Серпень, 23 в 15:09

Російський диктатор Володимир Путін планує нові напади на Україну, готує анексію нових територій держави та більше псевдореферендумів у тимчасово окупованих містах. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на саміті Кримської платформи.

– Путін планує напад на нові частини України. Він хоче всю Україну. Хоче зробити з нею те саме, що вже зробив із Кримом. Він готує анексію. Готує більше фальшивих референдумів. Тому нам усім важливо бути разом. І ми не можемо дозволити, щоб силою зброї змінювалися кордони, – переконаний Джонсон.

Борис Джонсон закликав світ продовжувати надавати Україні всебічну підтримку: військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу.

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На саміті Кримської платформи Джонсон виступив в онлайн-форматі з британським та українським прапором біля серця.

Він також наголосив, що допомога Україні має продовжуватися, поки Росія не припинить повномасштабну війну і не відведе свої сили з усієї без винятку території України.