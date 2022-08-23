Серпень, 23 в 14:39

Канада запроваджує санкції проти ще 62 російських фізичних осіб та однієї організації оборонного сектору. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті Кримської платформи.

– Канада разом із партнерами продовжить санкції проти 1 750 осіб, організацій Росії та Білорусі. Ми оголосимо про нові санкції ще 62 особам, а також одному підприємству оборонного сектору, яке бере участь у російській війні проти України, – сказав Трюдо.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін веде надзвичайно брутальну війну проти України та мирних жителів.

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– Ми не можемо забути, що путінська навала почалася з 2014 року. Український народ має право захищатися, та боронити свій Крим. Ми маємо намір підтримувати вас, – запевнив Трюдо.

Прем’єр-міністр Канади заявив, світ та українці не повинні звикати до повномасштабної війни та до цього жаху. Він запевнив, що Канада надалі підтримуватиме Україну.