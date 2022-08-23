Серпень, 23 в 14:45

Канада та Німеччина узгодили новий пакет військової допомоги Україні, який включає системи ППО, ракетні системи та боєприпаси. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті Кримської платформи.

За його словами, країни вже погодили новий пакет військової допомоги. Шольц запевнив, що Захід ніколи не визнає приєднання Росією українських територій.

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Саміт Кримської платформи, в якому беруть участь 60 лідерів різних країн, демонструє, що світ об’єднаний, як ніколи раніше, для допомоги Україні у боротьбі з повномасштабною російською агресією, зазначив він.