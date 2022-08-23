Серпень, 23 в 0:34

США ввели низку потужних санкцій проти економіки Росії через її воєнне вторгнення в Україну. Тепер США хочуть перекрити всі лазівки, що забезпечують доходи й імпорт, необхідні Путіну для ведення війни, навіть попри те, що Європа продовжує закуповувати значні обсяги нафти і газу в Росії.

Про це пише американське видання Wall Street Journal.

Другий етап санкційного тиску націлений на іноземні банки та криптовалютні платформи, які дають Росії доступ до міжнародних валют. Також йдеться про заморожування банківських рахунків та корпоративних активів олігархів, занесених до чорного списку, та покарання іноземних компаній, викритих в експорті низки товарів у РФ.

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Крім того, США хочуть переконати такі країни, як Китай та Індія, які не приєдналися до санкцій, скоротити потік грошей та експорту до РФ.

Видання зазначає, що мета Вашингтона полягає в тому, щоб надати українцям можливість захищати себе та послабити здатність Росії вести війну.

Наприкінці лютого та березні США та союзники почали вводити санкції проти Росії, заморозивши фінансові резерви Москви та занісши до чорного списку її найбільші фінансові та корпоративні установи. Вони також запровадили обмеження на критично важливий експорт та націлилися на активи російських олігархів.

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Але Росія продовжує продавати величезні обсяги нафти та природного газу, які здебільшого залишалися поза санкціями та фінансують війну РФ проти України.

Також зазначається, що хоча багато країн дотримуються санкцій, Росія продовжує торгувати з іншими державами.

Все це дозволило Москві продовжувати війну та підтримувати свою економіку на плаву, вважають аналітики.

Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США та Бюро промисловості та безпеки міністерства торгівлі націлені на компанії, які продовжують постачати до Росії фінансові послуги та товари, такі як напівпровідники та зброю.