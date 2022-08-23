Серпень, 23 в 16:47

У вівторок, 23 серпня, на АЗС у Польщі зросла вартість бензину А-98 та дизпалива. Водночас не змінилися середні ціни на бензин А-95 та автогаз.

Так, літр бензину марки А-95, як і напередодні, коштує 6,49 злотих (49,8 грн за курсом Національного банку України станом на 23 серпня).

Вартість бензину А-98 зросла з 7,05 злотих за літр до 7,10 злотих/літр (54,5 грн).

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Здорожчало і дизпаливо – до 7,06 злотих за літр (54,2 грн) у порівнянні з 7,04 злотих/літр днем раніше.

Літр преміального дизеля сьогодні в середньому коштує 7,35 злотих (56,4 грн). Напередодні його продавали на АЗС за ціною 7,30 злотих/літр.

Середня ціна автогазу (LPG) за добу не змінилася і становить 3,13 злотих/літр (24 грн).

Ціни варіюються залежно від воєводства. Наприклад, вартість бензину А-95 найнижча в Опольському воєводстві (6,27 злотих за літр або 48,1 грн), а найвища – у Великопольському воєводстві (6,57 злотих/літр або 50,4 грн).

Ціни на бензин А-98 коливаються від 6,40 злотих за літр (49,1 грн) у Мазовецькому воєводстві до 7,46 злотих/літр (57,3 грн) у Куявсько-Поморському воєводстві.

Ціни на АЗС в Україні

В Україні середні ціни на пальне не змінювалися з неділі. Зокрема, літр бензину марки А-95+ коштує 51,99 грн.

Літр А-95 продають на АЗС по 49,86 грн/л, а ціна на бензин А-92 зберігається на рівні 48,04 грн/л.

Дизпаливо коштує 53,40 грн за літр. Середня ціна на автогаз становить 26,33 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl