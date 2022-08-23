Серпень, 23 в 17:31

Війна має завершитися справедливим світом на основі територіальної цілісності та суверенітету України. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на саміті Кримської платформи.

– Туреччина доклала надзвичайних зусиль для того, щоб створити дипломатичний ефективний канал для досягнення цієї мети. У нас є суттєві досягнення у цьому питанні, зокрема, можна назвати зустріч міністрів закордонних справ в Анталії у березні, мирні переговори у Стамбулі, зернову угоду, – зазначив Ердоган.

Президент Туреччини наголосив, що міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули під контроль України.

– Це критично важливо для світової системи безпеки, для стабільності, для підтримки територіальної цілісності України, її суверенітету, для політичної системи, – пояснив президент Туреччини.

Ердоган заявив, що Крим – це Україна. Він додав, що кримські татари – це громадяни України, і Крим має розвиватися в їхніх інтересах.