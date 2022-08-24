Серпень, 24 в 14:56

Станом на 24 серпня, за останній тиждень ціни на бензин та дизельне пальне на АЗС у Польщі збільшилися, а вартість автогазу майже не змінилася.

Зокрема, за бензин марки А-95 потрібно заплатити 6,50 злотих за літр (згідно з актуальним курсом Національного банку України, це орієнтовно 45,58 грн). Ще день тому цей вид палива продавали за ціною 6,49 злотих/літр.

Середня вартість бензину марки А-98 тепер коштує від 7,06 злотих/літр (близько 53,18 грн, за курсом НБУ на 24 серпня). У порівнянні з попереднім днем ціна збільшилась на 0,01 злотих за літр.

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Ціна на дизельне пальне (ON) незначно, проте все ж збільшилась. Сьогодні його можна придбати за ціною 7,10 злотих/літр (53,18 грн). Для порівняння, два дні тому за літр довелося б заплатити 7,04 злотих.

Вартість преміального дизеля (ON+) за тиждень також трохи збільшилась. За літр цього виду пального потрібно заплатити 7,36 злотих/літр (53,19 грн).

Середня ціна автогазу (LPG) на польських автозаправних станціях за тиждень не змінилася: 3,13 злотих за літр (22,79 грн).

Вартість пального у Польщі коливається залежно від воєводства. Наприклад, ціни найнижчі в Опольському воєводстві, а найвищі – у Великопольському воєводстві.