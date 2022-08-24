Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

РФ має повернути Крим Україні: прессекретар Ердогана про перспективи переговорів

Валентина Летяк, редакторка стрічки
РФ має повернути Крим Україні: прессекретар Ердогана про перспективи переговорів
Фото: Depositphotos

Анексія Криму Росією незаконна, і позиція Туреччини щодо цього питання не змінилася з 2014 року.

Про це заявив прессекретар президента Туреччини Реджепа Ердогана Ібрагім Калин в ефірі телеканалу CNN.

– Крим є частиною української території. Це має бути основою для укладення будь-якої угоди, – заявив він.

Калин вважає, що угода про зерновий коридор може створити нову платформу для відновлення переговорів між РФ та Україною, проте спочатку російські війська мають припинити атаки на українські міста, “також має бути чітке розуміння та добровільність з обох сторін”.

Зараз дивляться

– Туреччина докладає великих зусиль, щоб зблизити сторони щодо цього питання, – підсумував прессекретар Ердогана.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні на саміті Кримська платформа у Києві заявив, що Росія має повернути Крим Україні.

Ердоган наголосив, що Крим – це Україна, а кримські татари – громадяни України.

Читайте
Ляпас Путіну та потужна підтримка України: підсумки Кримської платформи

Джерело: Haber

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка