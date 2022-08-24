РФ має повернути Крим Україні: прессекретар Ердогана про перспективи переговорів

Серпень, 24 в 16:14

Анексія Криму Росією незаконна, і позиція Туреччини щодо цього питання не змінилася з 2014 року.

Про це заявив прессекретар президента Туреччини Реджепа Ердогана Ібрагім Калин в ефірі телеканалу CNN.

– Крим є частиною української території. Це має бути основою для укладення будь-якої угоди, – заявив він.

Калин вважає, що угода про зерновий коридор може створити нову платформу для відновлення переговорів між РФ та Україною, проте спочатку російські війська мають припинити атаки на українські міста, “також має бути чітке розуміння та добровільність з обох сторін”.

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– Туреччина докладає великих зусиль, щоб зблизити сторони щодо цього питання, – підсумував прессекретар Ердогана.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні на саміті Кримська платформа у Києві заявив, що Росія має повернути Крим Україні.

Ердоган наголосив, що Крим – це Україна, а кримські татари – громадяни України.

Джерело: Haber