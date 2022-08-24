Серпень, 24 в 16:52

У День Незалежності України громадяни святкують свою незламність, свободу, міцний дух, який не вдалося зламати путінській армії. 24 лютого залишилося одним із найстрашніших днів у пам’яті кожного українця, але це лише ще більше загартувало і без того сильну націю.

Іноземні видання навіть через шість місяців повномасштабної війни захоплюються незламністю українського народу. Що пишуть іноЗМІ на День Незалежності України – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Україна святкує незалежність, яку Путін не зміг знищити

На Хрещатику в Києві на честь Дня Незалежності України виставлена ​​знищена та розбита російська військова техніка. Це символ докору російським загарбникам, які не змогли підкорити столицю, пише The Washington Post.

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Виставка з понад 70 знищених танків і зім’ятих артилерійських установок РФ є химерною інверсією тріумфальної ходи, яку російські командири сподівалися провести у захопленій столиці.

– Росіяни хотіли провести цей парад Києвом, але наші військові зробили це за них, — сказав Василь Радченко, який приїхав зі свого будинку на околиці міста, і стримував сльози, дивлячись на кавалькаду понівеченого заліза.

Навіть загроза масованих ракетних ударів РФ на День Незалежності не зупинила тисячі українців, які захотіли прикрасити розгромлені танки лайливими повідомленнями для російського диктатора Путіна.

Ми повинні бути в Україні, нам цього бракувало

Журналісти BBC розповіли історію української родини, яка втекла до Англії після повномасштабного нападу Росії. Сім’я повернулася додому перед Днем Незалежності України.

Студентка Анастасія Митюкова у квітні поїхала з України з мамою Наталією та молодшою ​​сестрою Лізою. Проте вони вирішили повернутися на батьківщину перед Днем Незалежності, де зустрілися з батьком, бабусею та дідусем. За словами студентки, Київ за останні шість місяців дуже змінився. Війна загартувала українців та показала, наскільки “зламаною” була держава, порівняно з 2021 роком. Але зараз Україна об’єднана, як ніколи раніше.

– Ми дивилися промову президента, яка є традиційною для Дня Незалежності. Це дає нам зрозуміти, наскільки щасливими ми були минулого року, і якими розбитими стали зараз. Мій тато, він тут працював. Багато моїх друзів уже повернулися, а також моя сестра почне навчання з 1 вересня. Ми відчували, що повинні бути тут, і нам бракувало всього тут, – зазначила українка.

Зазвичай День Незалежності України відзначають масовим військовим парадом у центрі різних міст, однак усі публічні заходи тепер заборонені через загрози, що місця великих скупчень людей можуть стати ціллю для російських ракет.

Путін планує нові напади

Вашингтон розсекретив зведення розвідки, які свідчать про те, що Москва готувалася помститися за нещодавні атаки на тимчасово підконтрольних Росії територіях Кримського півострова та Донбасу, повідомили у The Washington Post.

– Багато людей не вірили попередженням щодо війни. Тепер люди сприймають попередження США дуже серйозно, – сказав Олександр Курдинович, який працює в українській державній атомній енергетичній компанії Енергоатом.

Частина киян виїхали з міста, щоб провести тиждень у Карпатах або на Заході України, де російських ударів було набагато менше. Проте більшість українців запевнили, що тепер вони залишаться вдома під час державного свята.

– Росіянам не потрібне свято, щоб нападати на нас. Вони можуть зробити це в будь-який день, тому що вони божевільні, – сказала 33-річна Євгенія Певнева, яка в центрі міста роздавала браслети з синьо-жовтими кольорами прапора України.

Росіянам не потрібні приводи для нападу

Для багатьох із тих, хто гуляв Києвом на День державного прапора, бажання відзначити все ще непевну свободу України було сильнішим, ніж страх перед російським бомбардуванням.

Батьки піднімали своїх дітей, щоб подивитися на обвуглені останки бронетранспортерів і зенітних установок. Троє чоловіків відкрили моторний відсік танка і нахилилися над ним для технічної дискусії про економію палива.

– Це було марною тратою газу, — сказав один із них зі сміхом.

Знаки української гордості тут повсюди: від синьо-жовтих прапорів до популярних футболок із написом: Я – українець. Усе це символи, які українці впевнено вивішують перед личиною Путіна. Ця культурна ідентичність лише зміцнилася після повномасштабного вторгнення Росії, переконані журналісти The Washington Post.