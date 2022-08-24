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Від США до Південної Кореї: як українці відзначають День Незалежності за кордоном

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Від США до Південної Кореї: як українці відзначають День Незалежності за кордоном

В цей день, 24 серпня, синьо-жовтий стяг майорить в різних куточках світу. З нагоди Дня Незалежності України наші співвітчизники та громадяни інших країн виходять на вулиці, висловлюючи свою солідарність.

Українці, які перебувають за межами нашої країни беруть участь у різних заходах та акціях з нагоди Дня Незалежності.

Факти ICTV розповідають, як святкують наші співвітчизники у різних куточках світу наш 31-й день народження.

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Ірландія

У Дубліні сьогодні був запланований парад, який мав стартував біля Головного поштового відділення і завершився біля посольства України.

 

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Допис, поширений Діана Мельникова (@diana__melnykova)

Також деякі будівлі в Ірландії підсвітили жовто-блакитними кольорами, зокрема будівлю МЗС Ірландії.

А також обеліск Кілліні Хілл.

 

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Допис, поширений Irish Travel Photos (@irishtravelphotos)

Південна Корея

Українці, які перебувають в Південній Кореї, до Дня Державного прапора України напередодні розгорнули 20-метровий синьо-жовтий стяг на центральній площі Сеула.

Український державний символ також пронесли вулицями міста під час урочистої ходи.

На вихідних у Сеулі відбувся святковий концерт до Дня Незалежності України.

Грузія

У Тбілісі відбувся марш присвячений Дню Незалежності України.

 

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Допис, поширений netgazeti (@netgazeti)

Австрія

У Соборі Святого Штефана у Відні відбулася молитва за Україну. Також в австрійській столиці відбувся театралізовано-поетично-вокально-хореографічний перформенс Борітеся — поборете, вам Бог помагає.

Святкування Дня Незалежності у Граці

А на площі у Граці зібралися кілька десятків українців у національній символіці та з українськими прапорами.

У Лінці відбувся концерт, хода миру та молитва, а також акція пам’яті за загиблими на війні та прем’єра фільму Маріуполь. Невтрачена надія. Також у Зальцбургу була запланована благодійна ярмарка на 24 серпня із живою музикою, майстер-класами та акцією з утворення живого ланцюга.

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Данія

У Копенгагені біля палацу Крістіансборг (будівля уряду, – Ред.) наші співвітчизники розгорнули великий прапор України.

Акція у Копенгагені

Акція у Копенгагені. Фото: anna__kudelia, pani_ksenia

Норвегія

На міській площі у місті Ставангер на заході Норвегії українці провели урочистості з нагороди Дня Незалежності.

 

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Допис, поширений Øystein (@oystein.me)

Польща

Чимало урочистостей з нагоди Дня Незалежності України відбулися у польських містах.

У Вроцлаві була запланована ціла святкова програма, яка розпочиналася з молебеню у Соборі Воздвиження Чесного Хреста УКГЦ та закінчиться акцією-концертом Сковорода Фест.

 

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Допис, поширений Ms. Mila (@ms._mila._)

Також ввечері планується підсвітка в кольори українського прапору відомих будівель у Вроцлаві.

Урочисті заходи відбулися також зокрема у Варшаві, Гданську та Кракові.

 

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Допис, поширений Сергій Федорчук (@serge.ua)

Німеччина

У мережі з’явилося відео з Гамбурга, як українці співають легендарну Ой у лузі червона калина.

Святкові заходи відбулися й у місті Білефельд (земля Північний Рейн-Вестфалія, – Ред.) на міській центральній площі Siegfriedplatz.

 

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Допис, поширений Michael Gugat (@michaelgugat)

США

Увечері у багатьох містах США, зокрема в Остіні, Сан-Антоніо, Нью-Йорку та Бостоні відбулася акція #sparkofcourage.

Її суть полягає в тому, аби запалити свічку на заході сонця у вікнах власних будинків або в місці збору українців на згадку про тих, хто відстоює незалежність України.

 

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Допис, поширений Olha (@olha_holodova)

Факти ICTV також розповідали, як українські спортсмени вітали з Днем Незалежності співвітчизників.

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