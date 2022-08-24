Від США до Південної Кореї: як українці відзначають День Незалежності за кордоном

Серпень, 24 в 20:36

В цей день, 24 серпня, синьо-жовтий стяг майорить в різних куточках світу. З нагоди Дня Незалежності України наші співвітчизники та громадяни інших країн виходять на вулиці, висловлюючи свою солідарність.

Українці, які перебувають за межами нашої країни беруть участь у різних заходах та акціях з нагоди Дня Незалежності.

Факти ICTV розповідають, як святкують наші співвітчизники у різних куточках світу наш 31-й день народження.

Зараз дивляться

Ірландія

У Дубліні сьогодні був запланований парад, який мав стартував біля Головного поштового відділення і завершився біля посольства України.

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Також деякі будівлі в Ірландії підсвітили жовто-блакитними кольорами, зокрема будівлю МЗС Ірландії.

On Ukraine’s Independence Day, we pay tribute to the strength and courage of the Ukrainian people in the face of Russia’s unjustified invasion. Ireland stands with you. #StandWithUkraine pic.twitter.com/2mycwa6ylE — Irish Foreign Ministry (@dfatirl) August 24, 2022

А також обеліск Кілліні Хілл.

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Південна Корея

Українці, які перебувають в Південній Кореї, до Дня Державного прапора України напередодні розгорнули 20-метровий синьо-жовтий стяг на центральній площі Сеула.

Український державний символ також пронесли вулицями міста під час урочистої ходи.

На вихідних у Сеулі відбувся святковий концерт до Дня Незалежності України.

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Грузія

У Тбілісі відбувся марш присвячений Дню Незалежності України.

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Австрія

У Соборі Святого Штефана у Відні відбулася молитва за Україну. Також в австрійській столиці відбувся театралізовано-поетично-вокально-хореографічний перформенс Борітеся — поборете, вам Бог помагає.

А на площі у Граці зібралися кілька десятків українців у національній символіці та з українськими прапорами.

У Лінці відбувся концерт, хода миру та молитва, а також акція пам’яті за загиблими на війні та прем’єра фільму Маріуполь. Невтрачена надія. Також у Зальцбургу була запланована благодійна ярмарка на 24 серпня із живою музикою, майстер-класами та акцією з утворення живого ланцюга.

Данія

У Копенгагені біля палацу Крістіансборг (будівля уряду, – Ред.) наші співвітчизники розгорнули великий прапор України.

Норвегія

На міській площі у місті Ставангер на заході Норвегії українці провели урочистості з нагороди Дня Незалежності.

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Польща

Чимало урочистостей з нагоди Дня Незалежності України відбулися у польських містах.

У Вроцлаві була запланована ціла святкова програма, яка розпочиналася з молебеню у Соборі Воздвиження Чесного Хреста УКГЦ та закінчиться акцією-концертом Сковорода Фест.

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Також ввечері планується підсвітка в кольори українського прапору відомих будівель у Вроцлаві.

Урочисті заходи відбулися також зокрема у Варшаві, Гданську та Кракові.

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Німеччина

У мережі з’явилося відео з Гамбурга, як українці співають легендарну Ой у лузі червона калина.

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Святкові заходи відбулися й у місті Білефельд (земля Північний Рейн-Вестфалія, – Ред.) на міській центральній площі Siegfriedplatz.

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США

Увечері у багатьох містах США, зокрема в Остіні, Сан-Антоніо, Нью-Йорку та Бостоні відбулася акція #sparkofcourage.

Її суть полягає в тому, аби запалити свічку на заході сонця у вікнах власних будинків або в місці збору українців на згадку про тих, хто відстоює незалежність України.

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Факти ICTV також розповідали, як українські спортсмени вітали з Днем Незалежності співвітчизників.