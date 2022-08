Від США до Південної Кореї: як українці відзначають День Незалежності за кордоном

В цей день, 24 серпня, синьо-жовтий стяг майорить в різних куточках світу. З нагоди Дня Незалежності України наші співвітчизники та громадяни інших країн виходять на вулиці, висловлюючи свою солідарність.

Українці, які перебувають за межами нашої країни беруть участь у різних заходах та акціях з нагоди Дня Незалежності.

Факти ICTV розповідають, як святкують наші співвітчизники у різних куточках світу наш 31-й день народження.

У Дубліні сьогодні був запланований парад, який мав стартував біля Головного поштового відділення і завершився біля посольства України.

Також деякі будівлі в Ірландії підсвітили жовто-блакитними кольорами, зокрема будівлю МЗС Ірландії.

On Ukraine’s Independence Day, we pay tribute to the strength and courage of the Ukrainian people in the face of Russia’s unjustified invasion.

Ireland stands with you. #StandWithUkraine pic.twitter.com/2mycwa6ylE

— Irish Foreign Ministry (@dfatirl) August 24, 2022