Іспанія підготувала до відправки 200 тонн уніформи та обладнання в Україну

Серпень, 25 в 13:19

Міністерство оборони Іспанії підготувало до відправлення в Україну 1 600 піддонів та 200 тонн уніформи та додаткового обладнання для холодного клімату.

Про це повідомило іспанське оборонне відомство у четвер, 25 серпня.

— Після місяця напруженої роботи PCAMI (Центр пакування та постачання службових матеріалів, – Ред.) з Сухопутними військами Іспанії вже підготували до відправлення в Україну 1600 піддонів і 200 тонн уніформи та додаткового обладнання для холодного клімату. Ми залишаємося відданими Україні.

Después de un mes de intenso trabajo, el PCAMI del @EjercitoTierra tiene ya preparado para el envío a #Ucrania 1.600 palés y 200 toneladas de uniformes y equipamiento complementario para climas fríos. ¡Seguimos comprometidos con ! pic.twitter.com/hQr4dRUtK0 Зараз дивляться — Ministerio Defensa (@Defensagob) August 25, 2022

У липні повідомлялося, що Міноборони Іспанії відкрите для переговорів щодо можливої передачі Україні 10 бойових танків Leopard 2A4 та 20 бронетранспортерів M113, які перебувають на озброєнні іспанської армії.

У квітні під час зустрічі у Києві з президентом Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що офіційний Мадрид відправив в Україну зброю, зокрема 200 тонн боєприпасів.

Фото: Ministerio Defensa