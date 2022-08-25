Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Іспанія підготувала до відправки 200 тонн уніформи та обладнання в Україну

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Іспанія підготувала до відправки 200 тонн уніформи та обладнання в Україну

Міністерство оборони Іспанії підготувало до відправлення в Україну 1 600 піддонів та 200 тонн уніформи та додаткового обладнання для холодного клімату.

Про це повідомило іспанське оборонне відомство у четвер, 25 серпня.

— Після місяця напруженої роботи PCAMI (Центр пакування та постачання службових матеріалів, – Ред.) з Сухопутними військами Іспанії вже підготували до відправлення в Україну 1600 піддонів і 200 тонн уніформи та додаткового обладнання для холодного клімату. Ми залишаємося відданими Україні.

У липні повідомлялося, що Міноборони Іспанії відкрите для переговорів щодо можливої передачі Україні 10 бойових танків Leopard 2A4 та 20 бронетранспортерів M113, які перебувають на озброєнні іспанської армії.

У квітні під час зустрічі у Києві з президентом Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що офіційний Мадрид відправив в Україну зброю, зокрема 200 тонн боєприпасів.

Фото: Ministerio Defensa

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка