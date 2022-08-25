Серпень, 25 в 2:29

Канада, як і раніше, планує повернути п’ять турбін, що використовуються в газопроводі Північний потік, попри те, що російський монополіст Газпром, який експлуатує газопровід, відмовився прийняти одну турбіну, яка вже була повернута до Німеччини.

Про це пише канадське видання CBC із посиланням на слова міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі.

У липні уряд Канади видав дозвіл на відправку шести турбін, що проходять технічне обслуговування в Монреалі, назад до Німеччини для подальшої передачі російській державній компанії Газпром, яка керує газопроводом Північний потік, який постачає Німеччині та іншим європейським країнам природний газ.

Зараз дивляться

Одну турбіну повернули до Німеччини, але Газпром відмовився її прийняти, пославшись на технічні проблеми і заявивши, що йому потрібні додаткові документи, які підтверджують, що обладнання не підпадає під західні санкції.

Попри відмову Газпрому, Мелані Джолі повідомила CBC, що план щодо повернення п’яти турбін, що залишилися, залишається в силі.

– Це було рішення, яке ми ухвалили. Це саме те, про що нас просила Німеччина, – сказала глава МЗС Канади.

Раніше Україна критикувала уряд Канади за те, що він погодився на прохання Німеччини звільнити канадську компанію Siemens від санкцій, щоб вона могла повернути турбіни. Сам президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль розцінить цей крок як ознаку “слабкості”.

Однак Канада захищає цей крок як необхідний для забезпечення постачання газу до Німеччини. Оттава також стверджує, що Кремль скористався відмовою Канади повернути турбіни, щоб перекласти провину за брак енергії в Європі на санкції проти Росії, що могло б підірвати громадську підтримку України на Заході.

– Канада не хоче давати жодних можливостей виправдатися (президенту Росії Володимиру, – Ред.) Путіну, щоб він продовжував використовувати свій потік енергії до Європи, – сказала вона.

Проте в інтерв’ю Canadian Press посол України в Канаді Юлія Ковалів знову закликала Канаду скасувати скасування санкцій.

Вона сказала, що цілком зрозуміло, що Росія не прийме турбіну, яку Siemens поставила Німеччині, і звинуватила Росію у використанні постачання газу для шантажу Європи.

– Наша позиція абсолютно ясна – ми дійсно вважаємо, що ця відмова від санкцій має бути скасована, і негайно, – сказала вона.

В останні місяці Росія також скоротила подачу газу Північним потоком до 20 відсотків потужності, а нещодавно оголосила, що повністю закриє лінію на три дні наприкінці місяця, пославшись на необхідність проведення позапланового технічного обслуговування.

Цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц був з візитом у Канаді, де зустрівся з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо та підписав “спільну декларацію про наміри”, яка закликає дві країни інвестувати у створення “трансатлантичного коридору поставок Канада-Німеччина” та розпочати експорт водню до 2025 року.