Санкції ЄС фактично зупинили експорт російського вугілля морем – Bloomberg

Серпень, 25 в 18:54

Експорт російського вугілля морем фактично припинився через заборону ЄС обслуговувати поставки вугілля з РФ в будь-яку точку світу в межах п’ятого пакету санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників, знайомих із ситуацією.

За словами людей, обізнаних із ситуацією, найбільша російська приватна гірничодобувна компанія АТ Суек не може доставити паливо з середини серпня. За словами співрозмовників, на ринках страхування та перестрахування домінують компанії ЄС, Великої Британії та Швейцарії, тому судновласникам важко знайти страхове покриття.

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Заборона ЄС на імпорт російського вугілля та інших товарів до блоку набула чинності 10 серпня після чотиримісячного періоду переходу. Раніше цього місяця в роз’ясненні Єврокомісія заявила, що санкції також забороняють операторам ЄС надавати послуги, як-от фінансування та страхування, для всіх поставок таких продуктів російського походження.

Хоча російські вугільні підприємства почали перенаправляти обсяги в Азію задовго до того, як заборона набула чинності, судновласники зазвичай перестраховують свої ризики у більших страхувальників, які більше не можуть покривати такий експорт.

Компанії розглядають інші варіанти, але вони будуть дорожчими та потребуватимуть часу, що призведе до ще більшого зростання цін.

Росія входить до трійки найбільших світових експортерів вугілля, контролюючи близько 17% світових поставок. На вугільну промисловість припадає лише близько 1% російської економіки.