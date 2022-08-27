Серпень, 26 в 23:52

Інспектори агентства ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) готові в екстреному порядку приїхати на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію на початку наступного тижня.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Команда Міжнародного агентства з атомної енергії може доставити запасні частини, прилади радіаційного контролю та інші матеріали на найбільшу в Європі АЕС на тлі побоювань, що бойові дії, які пошкодили лінії електропередач та пожежі на об’єкті, можуть призвести до ядерної катастрофи.

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Два джерела заявили, що місія МАГАТЕ майже напевно відвідає ЗАЕС на початку наступного тижня, хоча деталі все ще обговорюються. Попередньо візит було заплановано на понеділок.

Своєю чергою представник агентства сказав: Ми ведемо активні консультації щодо майбутньої місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Подробиці оголосимо якнайшвидше.

– Після Чорнобиля це найважливіша місія, яку будь-коли виконувало МАГАТЕ – все інше меркне порівняно з нею, – сказав Морган Ліббі, співробітник з ядерного нагляду корпорації Excel Services, який багато років пропрацював на станціях у колишньому Радянському Союзі, зокрема на Запоріжжі.

За його словами, на станції є так багато проблем із безпекою, що делегації МАГАТЕ можуть знадобитися тижні, щоб належним чином вирішити їх.

Фото: ЗАЕС