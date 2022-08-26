Серпень, 26 в 20:55

Російські спецслужби шпигували в Німеччині за тренуваннями українських військовослужбовців на сучасному західному озброєнні.

Про це йдеться в спільному розслідуванні німецького видання Der Spiegel, італійської газети La Repubblica, інтернет-видання The Insider та розслідувачів Bellingcat.

Журналісти зазначають, що спецслужби РФ створили в країнах Європи цілу агентурну мережу, зокрема і в Німеччині. Агенти під виглядом дипломатів можуть працювати в посольствах та консульствах Росії. Згідно з оцінками західних спецслужб, на початку цього року лише в Німеччині працювало понад 150 російських шпигунів з дипломатичною акредитацією.

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Після повномасштабного вторгнення РФ до України, 24 лютого, увага до діяльності російських агентів у Німеччині зросла.

Зокрема, німецька служба військової контррозвідки встановила, що агенти РФ здійснювали спостереження поблизу полігонів у ФРН, коли там проходили навчання українські військові.

– Щойно Сполучені Штати та Німеччина навесні оголосили, що українські солдати навчатимуться на західній зброї, такій як САУ Panzerhaubitze 2000, як агенти Москви, очевидно, активізувалися, – йдеться в публікації Der Spiegel.

Журналісти з посиланням на розвідку інформують, що стеження за підготовкою військових ЗСУ відбувалося біля військових об’єктів поблизу міст Ідар-Оберштайн (федеральна земля Рейнланд-Пфальц) та Графенвер (Баварія).

В Ідар-Оберштайні інструктори Бундесверу (німецької армії) навчали українців застосовувати на полі бою самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

А в другому випадку військові із США тренували українських бійців правильно застосовувати американські артилерійські системи. У Графенвері знаходиться найбільший військовий полігон США в Європі площею 200 кв. км.

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У Пентагоні наприкінці квітня повідомляли про початок навчань для українських солдатів на військових об’єктах США у Німеччині. Йшлося про підготовку до використання сучасних гаубиць, радарних систем та броньованих автомобілів, які Україна отримує в рамках військової допомоги.

А в травні розпочалися тренування в артилерійській школі Бундесверу в Ідар-Оберштайні. До навчань залучені збройні сили Нідерландів. Ця країна разом із Німеччиною погодилася передати Києву САУ Panzerhaubitze 2000.

Незабаром після початку тренувань німецька військова контррозвідка помітила підозрілі автомобілі, з яких агенти РФ, імовірно, стежили за дорогами, що ведуть до обох військових об’єктів. Крім того, над навчальними центрами пролітали невеликі безпілотники, які фіксували підготовку військовослужбовців ЗСУ.

Німецькі служби безпеки підозрюють, що спецслужби РФ могли використовувати сканери для шпигунства за даними з мобільних телефонів українців.

Конфіденційний документ служби безпеки, який потрапив у розпорядження Der Spiegel, містить попередження, що в Німеччині може “посилитися шпигунство за державними та парламентськими органами”, зокрема за офісом канцлера, міністерствами закордонних справ, економіки, внутрішніх справ та оборони.

Окрім того, спецслужби не виключають диверсійних актів у Німеччині, спрямованих проти постачання зброї в Україну.

Не виключено, що РФ могла б навмисне провокувати заворушення в Німеччині, наприклад, постачаючи вибухівку терористам чи організовуючи “атаки під фальшивим прапором”.