Серпень, 27 в 10:25

Українські студенти у Польщі можуть розраховувати на безкоштовне навчання та житло за умови, що вони працюватимуть.

Можливість поєднувати навчання з роботою доступна у рамках програми Studiujepracuje.pl.

Студент самостійно може обрати спеціальність та навчальний заклад, в якому опановуватиме нову професію. Разом з початком навчання необхідно буде визначитись з місцем роботи.

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Учасникам проєкту нададуть допомогу з пошуку роботи з гідним зарплатами. Крім цього, у рамках програми гарантують й іншу низку бонусів:

повне покриття вартості навчання – тобто учасникам проєкту буде профінансовано 100% його вартості;

безкоштовне проживання – учасникам надається житло на весь період співпраці, а якщо ви хочете орендувати його самостійно, то щомісяця отримуватиме на це додатково 600 злотих;

відшкодування витрат на користування громадським транспортом – покриття витрат на проїзд до школи та роботи (150 злотих на місяць);

приватне медичне страхування;

бонус на канікули у розмірі 1 800 злотих, який нараховується один раз на рік.

Учасником проєкту можуть стати українці віком від 18 до 25 років, які вже навчаються/хочуть навчатися заочно/онлайн у виші або поліцеальній школі (свого роду польський технікум, тобто навчальний заклад, який надає професійне навчання).

Щоб долучитися до програми потрібно подати заявку на сайті, заповнивши відповідну форму. Потім із заявником сконтактуються організатори проєкту для уточнення інформації.

Варто зазначити, що учасники можуть обрати навчальні заклади за 200 різними напрямами у понад 85 населених пунктах. Повний перелік спеціальностей можна переглянути у розділі ВНЗ та школи за посиланням.

До слова, у Польщі запрацювала інфолінія для українських учнів, студентів та їхніх родин за номером +48 22 100 13 00. Вона працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 17:00.

Інформація про початок або продовження навчання в польських школах і ВНЗ подається українською, російською та польською мовами.

Гаряча лінія започаткована Міністерством освіти і науки спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Польським центром міжнародної допомоги.