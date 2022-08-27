Через загрозу з боку РФ потрібна сильна присутність НАТО в Арктиці – Столтенберг

Серпень, 27 в 17:52

У в’язку з військовою загрозою з боку Росії на Далекій Півночі потрібна сильна присутність НАТО в Арктичному регіоні.

Про це заявив генеральний секретар Північаноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ під час свого візиту до модернізованих військових баз на півночі Канади.

Столтенберґ зазначив, що регіон Далекої Півночі стратегічно важливий для євроатлантичної безпеки.

Зараз дивляться

– Коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО, сім із восьми країн Арктики будуть в Альянсі. Найкоротший шлях до Північної Америки для російських ракет та бомбардувальників пролягає над північним полюсом, – наголосив він.

Генеральний секретар НАТО наголосив на значному зростанні військової присутності Росії в Арктиці – будування нових військових баз, реактивування авіабаз часів СРСР та випробування нових систем озброєння. Він додав, що військовий потенціал РФ на цій території є викликом для НАТО.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив главу Альянсу про деталі співпраці зі США в межах командування Північноамериканського повітряного та космічного простору.

Джерело: Polskie Radio