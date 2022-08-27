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Казахстан на рік призупиняє експорт зброї – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Казахстан на рік призупиняє експорт зброї – ЗМІ
Фото: Depositphotos

На тлі війни в Україні та західних санкцій проти Росії Казахстан припинив на рік весь експорт зброї.

– Колишня радянська республіка, яка також має активні економічні зв’язки з Києвом, уникає приймати чиюсь сторону в українській кризі, закликаючи до її мирного врегулювання, – повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Казахстан виробляє широкий спектр військової техніки, включаючи катери, броньовані та артилерійські машини, кулемети, нічні візори, гранати, торпеди та засоби захисту.

Уряд не повідомляв, що ці предмети було експортовано.

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Джерело: The Guardian

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