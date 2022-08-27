Серпень, 27 в 14:10

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські військові літаки вже переобладнані під ядерну зброю.

Про це диктатор, який є союзником Кремля у повномасштабній війні РФ проти України, оголосив під час спілкування з журналістами.

Лукашенко уточнив, що раніше погодив такий крок із Володимиром Путіним.

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– Ми колись із Путіним у Санкт-Петербурзі заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готово! – запевнив він.

Лукашенко додав, що Білорусь готова “миттєво відповісти на погрози” з боку Заходу, маючи на увазі передусім країни Східної Європи, які є членами НАТО.

– Вони повинні розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують… Нехай думають. Я їх попередив: не дай Боже, якась серйозна провокація проти Білорусі – цілі у нас визначені. Центри ухвалення рішень – ми їх знаємо… Військові чудово розуміють: загострювати відносини з Білоруссю не можна, бо це загострення відносин і з Союзною державою з ядерною зброєю (йдеться про Білорусь та РФ, – Ред.). Якщо вони почнуть створювати проблеми – відповідь буде миттєвою, – пригрозив білоруський диктатор.

Наразі не до кінця зрозуміло, переобладнання яких саме літаків мав на увазі Лукашенко. Білоруське державне агентство БелТА в своєму Telegram наводить цитату диктатора, що це бомбардувальники Су-24. Проте щонайменше років 10 тому їх вивели з експлуатації в Білорусі.

На сайті агентства згадки про Су-24 вже немає, а йдеться просто про “білоруські літаки Су”.

Водночас Telegram-канал Беларускі Гаюн пише, що може йтися про переобладнання під ядерну зброю штурмовиків Су-25, які базуються в місті Ліда.

Як відомо, 25 червня в Санкт-Петербурзі Путін провів зустріч із Лукашенком, за підсумками якої оголосив, що Москва передасть Білорусі комплекси Іскандер-М, здатні використовувати балістичні та крилаті ракети. Кремлівський диктатор тоді заявив, що ці ракети можуть мати ядерні боєголовки. Власної ядерної зброї Білорусь не має.

Джерело: Беларускі Гаюн, БелТА