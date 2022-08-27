Серпень, 27 в 18:49

Польща підписала угоду з Південною Кореєю про закупівлю гаубиць, танків та боєприпасів на загальну суму $5,8 млрд. Країна вирішила нарощувати свої оборонні можливості з огляду на розв’язану РФ повномасштабну війну проти України.

Віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав відповідні контракти на військовій базі в польському місті Моронг у присутності представника Південної Кореї.

Згідно з угодою, Польща планує закупити:

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• 180 танків K2 Black Panther виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem на суму $3,4 млрд (поставки очікуються в 2022-2025 роках);

• 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва компанії Hanhwa Defense на суму $2,4 млрд (поставки в 2022-2026 роках).

Угода також включає боєприпаси, навчання військових і логістику. Зокрема, для польських військовослужбовців цього року організують навчання на танках K2 Black Panther у Південній Кореї.

Umowa z Hyundai Rotem przewiduje dostawę 1⃣8⃣0⃣ czołgów K2 w latach 2022-2025. Umowa z Hanwha Defense przewiduje pozyskanie 2⃣1⃣2⃣ haubic samobieżnych rodziny K9 (wersja K9A1), w latach 2022-2026. Pierwsze egzemplarze czołgów i haubic trafią do #WojskoPolskie jeszcze w tym roku. pic.twitter.com/lA5jpPvbv7 — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) August 26, 2022

Перші танки та гаубиці будуть поставлені вже до кінця цього року. Польська сторона розраховує отримати 10 танків і 24 гаубиці. Ці контракти в Міноборони Польщі називають одними з найважливіших і найбільших оборонних замовлень за останні роки.

– Замовлена техніка є реальним посиленням потенціалу стримування та оборони Польщі, – наголосили в міністерстві.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну Польща передала Києву багато військової техніки. Тож тепер польський уряд прагне замінити це озброєння. Наприклад, південнокорейські гармати-гаубиці мають заповнити прогалину, яка виникла після поставок Україні САУ Краб (Krab).

У Міноборони Польщі уточнили, що після закупівлі 180 танків Варшава планує купити ще 800. А з 2026 року виробництво відбуватиметься на території Польщі.

За словами Блащака, Польща та Південна Корея також планують цього року підписати угоду про закупівлю 12 навчально-бойових літаків FA-50 виробництва компаній Korea Aerospace та Lockheed Martin.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що Польща зацікавлена в закупівлі корейського ракетного комплексу K239 Chunmoo, і зараз щодо цього відбуваються переговори. Він має можливості, схожі з американськими системами HIMARS. Варшава хоче придбати корейські системи, оскільки не має впевненості, що промисловість США зможе задовольнити польський запит на продаж 500 систем HIMARS.

Варто зазначити, що K2 Black Panther – це південнокорейський бойовий танк нового покоління. Він озброєний 120-мм гарматою L55. Система управління вогнем може відстежувати цілі на відстані до майже 10 км. Танк може рухатися зі швидкістю до 70 км/год.

Водночас K9 Thunder – це самохідна гаубиця калібру 155 мм. Її основне озброєння – гармата, яка в залежності від типу боєприпасів забезпечує точне ведення вогню на дистанціях понад 40 км.

Джерело: Міноборони Польщі, TVN24, Defence24.pl

Фото: Міноборони Польщі