Пентагон уклав контракт на $182 млн на закупівлю ЗРК NASAMS для України

Серпень, 27 в 9:30

Міністерство оборони Сполучених Штатів (Пентагон) уклало контракт на $182 млн з компанією Raytheon Missiles & Defence на закупівлю зенітних ракетних комплексів NASAMS для України.

Про це повідомили на офіційному сайті компанії Raytheon Technologies.

– Raytheon Missiles & Defence та наші партнери наполегливо працюють над тим, щоб швидко доставити цю важливу, перевірену потужність протиповітряної оборони, щоб допомогти українцям захистити свою Батьківщину. Україна приєднається до дюжини країн по всьому світу, які покладаються на NASAMS, щоб перемогти безліч загроз, включаючи крилаті ракети, літаки та безпілотні системи, – сказав Том Лаліберті, президент Land Warfare & Air Defence, бізнес-напрямку Raytheon Missiles & Defense.

Як зазначили в Пентагоні, орієнтовна дата завершення робіт з виготовлення комплексу – 23 серпня 2024 року.

Зараз дивляться

Оплата буде проводитися шляхом коштів, виділених раніше на ініціативу зі сприяння безпеці України.

Нагадаємо, у День Незалежності, 24 серпня, президент США Джо Байден оголосив про найбільший транш допомоги для України на $2,98 млрд.

До нього увійдуть, серед іншого, 6 зенітно-ракетних систем NASAMS, до 245 тис. снарядів до 155-мм гаубиць та засоби контрбатарейної боротьби.

Фото: Raytheon Technologies