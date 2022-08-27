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Росія перемістила з Сирії ракетні системи С-300 для залучення у війну проти України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Система С-300
Фото: Depositphotos

Ізраїльська розвідувальна компанія ImageSat International опублікувала супутникові знімки, які свідчать про те, що Російська Федерація перемістила свою ракетну систему з Сирії назад на територію РФ.

За даними InformNapalm, йдеться про зенітно-ракетні системи С-300 з середнім радіусом дії, призначені для знищення аеродинамічних та балістичних засобів повітряного нападу.

Росія перемістила з Сирії ракетні системи С-300 для залучення у війну проти України / 3 фотографии

Фото: ImageSat International

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За інформацією з відкритих джерел, в залежності від конкретного типу установки та ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати від 150, 200 та навіть 300 км.

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Джерело: InformNapalm

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