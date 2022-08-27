Росія заблокувала декларацію ООН про ядерну зброю через згадку Запорізької АЕС

Серпень, 27 в 19:10

Росія заблокувала ухвалення підсумкового документа місячного перегляду Договору ООН про нерозповсюдження ядерної зброї, скаржачись на те, що частини проекту начебто мають “відверто політичний характер”. У проекті критикується окупація Росією найбільшої в Європі АЕС. Цей крок викликав у всьому світі занепокоєння щодо можливої ​​ядерної катастрофи.

Оглядова конференція ООН не змогла завершитися підписанням спільного підсумкового документа. Проти пункту про те, що саме Україна має здійснювати контроль над Запорізькою АЕС, виступила лише Москва.

Росіяни були єдиними, хто не підтримав проєкт договору. Водночас Кремль звинуватив у зриві підписання угоди Україну та наших захисників, назвавши переговори “односторонньою грою”.

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У проєкті підсумкового протоколу є чотири згадки про Запорізьку АЕС. Зокрема, країни виявляли б “серйозну стурбованість з приводу військових дій” на ядерних об’єктах або поблизу них, наголошували б на “першочерговій важливості забезпечення їхнього контролю з боку компетентних органів України”.

Для публікації документа потрібно схвалення 191 країни – всіх учасників договору, спрямованого на стримування поширення ядерної зброї та досягнення миру без неї.

Внаслідок обстрілів російської армії по Запорізькій атомній електростанції пошкоджена інфраструктура ЗАЕС. За даними державної енергокомпанії Енергоатом, існує ризик розпилення радіоактивних речовин і пожеж.