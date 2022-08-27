Серпень, 27 в 11:13

Катерина Тихонова, молодша дочка президента РФ Володимира Путіна, роками використовувала державні кошти та президентську охорону для приватних поїздок, зокрема на побачення зі своїм партнером Ігорем Зеленським.

Про це свідчить нове розслідування російського проекту Важные истории та німецького журналу Spiegel.

Журналісти отримали доступ до архіву документів електронної пошти Олексія Скрипчака — співробітника Служби безпеки президента РФ (СБП), закріпленого за Катериною Тихоновою.

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Зазначається, що впродовж п’яти років, із 2016-го по 2020-ий охоронці Путіна літали до Мюнхена десятки разів, супроводжуючи Тихонову. Іноді вони подорожували з інтервалами у кілька днів та, як правило, великими групами – від семи до дванадцяти осіб.

Селилися вони у готелях, найчастіше обирали Hotel an Der Oper, розташований поряд із Мюнхенським національним театром. Саме там базується Баварський державний балет, яким протягом останніх шести років керував Зеленський.

Наприклад, у 2018 року до столиці Баварії прибули 12 офіцерів російських спецслужб, які провели в Мюнхені близько місяця.

Очевидно, за ці роки Скрипчак бронював номери у готелях для охоронців Тихонової понад 200 разів. Лише третина бронювань припала на Росію. Понад 40 разів це була Німеччина, також донька диктатора РФ подорожувала до Австрії та Італії.

Тихонова користувалась розкішним бізнес-джетом Gulfstream G650 з бортовим номером LX-SIX.

Спочатку цей літак належав давньому другу Путіна та одному з головних експортерів російської нафти Геннадію Тимченку. Як писали Ведомости, Тимченко купив цей літак “спеціально, щоб порадувати російського президента”.

Наразі літак належить державній компанії Російський фонд прямих інвестицій, яку очолює Кирило Дмитрієв, чоловік подружки Тихонової.

Також родичі Путіна подорожували бізнес-джетом Bombardier із бортовим номером M-FINE.

Відомо, що вартість години оренди таких літаків становить близько €7-10 тис. Таким чином лише одне побачення Катерини та Ігоря у Мюнхені могло обходитися близько €40 тис, не рахуючи витрат на проживання в готелях.

Що відомо про обранця дочки Путіна Ігоря Зеленського – читайте у матеріалі Фактів ICTV.