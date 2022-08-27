Серпень, 27 в 13:19

Частково визнане Косово не має наміру більше відкладати заміну сербських документів та автомобільних номерів. Це має відбутися з 1 вересня. Тим часом у Сербії заявили про готовність до компромісу.

Заяву щодо змін з 1 вересня зробив міністр внутрішніх справ Косова Джеляль Свечла. За його словами, Пріштіна готова до реалізації принципу взаємності із Сербією в питанні номерних знаків для автомобілів та документів на посвідчення особи.

Як відомо, влада Косова хоче зобов’язати етнічних сербів, котрі мешкають на півночі частково визнаної країни, користуватися лише косовськими документами та автомобільними номерами, а не сербськими. Нові правила, зокрема, стосуватимуться в’їзду та виїзду сербів до/з Косова.

Зараз дивляться

Як стверджує Свечла, серби на півночі Косова усвідомили необхідність реалізації цих рішень.

– Уряд Республіки Косово ухвалив рішення розпочати реалізацію цих двох рішень про взаємність із Сербією, і ми без вагань виконаємо їх. Перше рішення стосується видачі документа для в’їзду та виїзду сербів до Косова, що вже відбувається з громадянами Косова 11 років, – зазначив міністр.

Друге ж рішення, за його словами, стосується переходу автомобілів із “незаконними номерними знаками” на “легальні номери”. Міністр наполягає, що це рішення також є законним і базується на домовленостях, досягнутих раніше в Брюсселі.

Свечла уточнив, що імплементація цих двох рішень була відкладена на один місяць для того, щоб громадяни сербської національності в Косово були максимально проінформовані про них.

Днями схожу заяву зробив прем’єр-міністр Косова Альбін Курті. Він також повідомив, що Пріштіна не буде більше відкладати рішення про заборону в’їзду автомобілів із сербськими номерами та сербських документів.

Курті висловив упевненість, що 1 вересня, коли нові правила набудуть чинності, “буде спокійним, звичайним днем”. А якщо раптом виникне ескалація, то поліція та 3 800 миротворців НАТО врегулюють ситуацію.

Водночас Курті назвав реальним досягнення угоди про нормалізацію відносин між Косовом та Сербією. Періодична ескалація та нездатність залагодити суперечливі моменти перешкоджає їм приєднатися до Євросоюзу.

– Ми повинні укласти угоду, нарешті настав час для цього. Я бачу можливість. Цієї осені ми дізнаємось, чи рухаємось у цьому напрямку. Ця осінь має вирішальне значення для нашого оптимізму, – заявив Курті.

Що кажуть у Сербії

Місяць тому питання заміни документів та автомобільних номерів спровокувало загострення на кордоні між Косовом та Сербією.

У Белграді наголошували, що не визнають рішення Косова. А президент Сербії Александр Вучич зазначав, що готовий захистити сербів, які мешкають на території Косова в разі, якщо НАТО не втрутиться у можливий конфлікт.

Сьогодні ж Вучич повідомив, що Сербія готова частково прийняти вимоги Пріштіни щодо в’їзних документів, але у відповідь очікує на гарантії з боку Євросоюзу.

За його словами, Белграду важливо, щоб етнічні серби, котрі проживають у Косові, могли безперешкодно перетинати кордон. Саме тому розглядається можливість компромісу.

– Це означає, що винятково з практичних міркувань і заради свободи переміщення ми готові випустити загальний документ, у якому була б прописана можливість використання документів на посвідчення особи, виданих у Пріштіні. Проте це не означатиме визнання незалежності Косова, – наголосив Вучич.

Водночас він сподівається, що Євросоюз надасть гарантії, що кожен етнічний серб, який проживає в Косово, зможе в’їжджати до ЄС за сербськими документами.

Вучич уточнив, що в питанні номерних знаків для авто згоди наразі не досягнуто.

Загострення між Сербією та Косовом

Як відомо, увечері 31 липня на кордоні між Сербією та частково визнаною країною Косово, яку в Белграді вважають своєю територією, відбулися збройні сутички.

Унаслідок цього війська НАТО в Косові були приведені у підвищену бойову готовність.

Причиною ескалації став намір Косова з 1 серпня замінити на своїй території видані Сербією документи та автомобільні номери. На тлі сутичок уряд Косова погодився відкласти це рішення на місяць – до 1 вересня.

Джерело: Dukagjini, РТС, RTV