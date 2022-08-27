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Україна може відкинути армію РФ на позиції 23 лютого до кінця року – Ходжес

Юля Захарченко, редакторка стрічки
українські військові
Фото: Depositphotos

Україна може відкинути російську армію на позиції 23 лютого вже до кінця 2022 року, якщо західні країни постачатимуть необхідну кількість озброєння. Про це заявив колишній командувач сил США в Європі Бен Ходжес.

За його словами, Збройним силам України потрібна більш далекобійна та точна артилерія, щоб завдавати прицільних ударів по російській логістиці та аеродромах.

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– Їм потрібна більш далекобійна, точна артилерія та ракети, які можуть стріляти далі та продовжувати знищувати російську артилерію, логістику, завдавати ударів по російських аеродромах. Але цього недостатньо для вирішального ефекту. Ось чому вже близько місяця не змінюється лінія фронту, – зауважив він.

Бен Ходжес заявив, що російські солдати більше нічого не можуть зробити, однак українцям потрібно надати можливість перемогти країну-агресора.

– Росіяни вже досягли кульмінації в наступі та неспроможні просунутися. Вони не здатні навіть захистити свої тили. Тривалість війни залежатиме від того, чи зробимо ми все, що обіцяли. До кінця цього року ми можемо відкинути їх на лінії 23 лютого, – вважає він.

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