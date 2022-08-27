Україна може відкинути армію РФ на позиції 23 лютого до кінця року – Ходжес

Серпень, 27 в 16:22

Україна може відкинути російську армію на позиції 23 лютого вже до кінця 2022 року, якщо західні країни постачатимуть необхідну кількість озброєння. Про це заявив колишній командувач сил США в Європі Бен Ходжес.

За його словами, Збройним силам України потрібна більш далекобійна та точна артилерія, щоб завдавати прицільних ударів по російській логістиці та аеродромах.

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– Їм потрібна більш далекобійна, точна артилерія та ракети, які можуть стріляти далі та продовжувати знищувати російську артилерію, логістику, завдавати ударів по російських аеродромах. Але цього недостатньо для вирішального ефекту. Ось чому вже близько місяця не змінюється лінія фронту, – зауважив він.

Бен Ходжес заявив, що російські солдати більше нічого не можуть зробити, однак українцям потрібно надати можливість перемогти країну-агресора.