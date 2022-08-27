Європа не може протистояти “арміями-бонсай” загрозам з боку РФ та Китаю – Боррель

Серпень, 27 в 18:46

Війна в Україні та збільшення напруги в інших регіонах світу, зокрема, в країнах Сахель, невдача проєкту державотворення в Афганістані тощо змушують країни ЄС шукати шляхи подолання “бонсай-ефекту” європейської армії, яка ніби й представляє собою щось реальне, але лише в мініатюрі.

Про це у власному блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

– Це літо надало багато матеріалу для роздумів навколо європейської оборони та її майбутнього: від війни (росії, – Ред.) проти України до серйозного погіршення безпеки в Сахель та річниці захоплення Афганістану рухом Талібан. Ми маємо бути готовими постати перед важкими рішеннями та зробити розумний вибір. Якщо ми робитимемо це разом, як європейці, ми зможемо посилити нашу колективну безпеку, – написав Боррель.

Він нагадав, що протягом минулих 20 років розбудова європейських армій відбувалася, переважно, для здійснення “експедиційних операцій” за межами ЄС, прикладами яких можуть бути операції в Афганістані, в Іраку або в африканському регіоні Сахель.

Зараз дивляться

У порівнянні з Європою, яка за минулі роки збільшила свої оборонні витрати на 20 %, у Росії цей показник становить 300 % та 600 %– для Китаю. Це свідчить про величезний розрив між цими країнами та Європою в питаннях оборони та безпеки. Наразі за кількістю надводних військових кораблів Китай вже перевищує США, і продемонстрував готовність до їх використання під час нещодавньої політичної кризи навколо Тайваню.

– Європейські армії були спустошені, та могли бути названі “бонсай-арміями”: вони виглядають як реальна річ, але зменшена до мініатюрної версії, – говорить Боррель.

Він навів приклад Франції, військовий флот якої не був таким маленьким з 1945 року, оскільки кількість кораблів скоротилася наполовину з 1990 року. З 1996 року ВПС Франції скоротили кількість літаків на 30%. Розриви є також у Сухопутних військах, зокрема, у вимірі артилерії та боєприпасів, оскільки запаси такого військового обладнання були спустошені внаслідок оборонних поставок для України.

За словами Борреля, ця ситуація виникла в країні-члені ЄС, яка дуже серйозно ставиться до власної ролі в обороні, – водночас, ситуація є гіршою в інших країнах ЄС, включаючи Німеччину, Італію та Іспанію.

– Виникає питання – а що ж робити? Ми не можемо зустрічати з нашими “арміями-бонсай” більш загрозливий стратегічний ландшафт, де діють опоненти, що використовують війну високої інтенсивності. В той же час, ми не можемо також бути задоволеними результатами нашої експедиційної військової діяльності, – сказав Боррель.

Він наголосив, що європейські армії мають бути готовими відповідати одночасно вимогам територіальної оборони та загрозам “асиметричної” війни. Європа має робити це в рамках НАТО, до якого нині входять майже всі члени ЄС, але водночас й проявляти ініціативу.

– Країни-члени ЄС мають інвестувати в краще й разом, набагато більше співпрацювати у питаннях оборони… Перелік пропозицій які ми ухвалили разом із Стратегічним Компасом відкривають довгий шлях для посилення нашого колективного впливу, якщо вони будуть повною мірою імплементовані, – підкреслив Боррель.

Боррель зазначив, що краще засвоїти уроки, щоб “уникнути коштовних помилок”, ніж продовжувати шлях “на автопілоті”, ігноруючи зміни у світі.

Джерело: Європейська служба