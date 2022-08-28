Серпень, 28 в 16:15

Уряд Болгарії не має наміру вести переговори про новий короткостроковий, середньостроковий або довгостроковий контракт із Газпромом.

Про це повідомляється на сайті уряду Болгарії.

За словами віцепрем’єра з економічної політики Христо Алексієва, зараз йдеться про отримання обсягів газу у рамках чинного контракту.

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Довгостроковий план уряду Болгарії передбачає перехід на імпорт скрапленого газу. Наголошується, що технічний уряд дасть старт процедурі, а контракти укладатиме новий кабінет міністрів.

Варто зауважити, що раніше уряд країни наголошував на поновленні перемовин із Газпромом щодо нових контрактів. Міністр енергетики Болгарії Росен Христов заявив, що відновлення переговорів із російським гігантом щодо постачання газу є неминучими, і що попередній уряд винний у припиненні поставок із РФ.

Болгарія також підтвердила свою зацікавленість щодо участі у механізмах спільної закупівлі енергоносіїв, які можуть бути створені в рамках Енергетичної платформи ЄС.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини створив холдинг для можливої націоналізації німецької філії російської держкомпанії Газпром – Gazprom Germania.