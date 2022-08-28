Два крейсери США йдуть транзитом через Тайванську протоку. Китай – у підвищеній боєготовності
Два військові кораблі ВМС США увійшли до Тайванської протоки. Це перший військово-морський перехід США цим водним шляхом із моменту візиту на острів спікера Палати представників Ненсі Пелосі.
Про це повідомляє телеканал CNN.
Ракетні крейсери USS Antietam та USS Chancellorsville в неділю здійснювали рейс “через води, де у відкритому морі діє свобода навігації та прольоту відповідно до міжнародного права”, йдеться у заяві 7 флоту США в Японії.
Ці кораблі проходять транзитом через коридор у протоці, що за межами територіального моря будь-якої прибережної держави.
– Транзит кораблів через Тайванську протоку демонструє відданість Сполучених Штатів вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону, – йдеться у повідомленні.
Командування Східного театру військових дій Китаю заявило, що стежить за двома кораблями, підтримує підвищену бойову готовність і готове припинити будь-яку провокацію.
Протока є 110-мильною (180-кілометровою) ділянкою води, що відокремлює демократичний самоврядний острів Тайвань від материкового Китаю.
Пекін заявляє про свій суверенітет над Тайванем, попри те, що керівна Комуністична партія Китаю ніколи не контролювала острів і вважає протоку частиною своїх внутрішніх вод.
Проте ВМС США стверджують, що більшість протоки перебуває у міжнародних водах.
2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідувала Тайвань.