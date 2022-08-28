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Факти / Світ / Світові новини

На подолання продовольчої кризи: Японія планує інвестувати в Африку $30 млрд

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Фуміо Кісіда
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що його країна протягом наступних трьох років вкладе $30 млрд у розвиток Африки, включаючи $300 млн у вигляді спільного фінансування з Африканським банком розвитку для збільшення виробництва продуктів харчування.

Таку заяву глава японського уряду зробив через відеозв’язок під час дводенної зустрічі лідерів Японії та африканських країн у Тунісі.

Восьма Токійська міжнародна конференція з розвитку Африки TICAD 8 відбулася на тлі зростання занепокоєння щодо стабільних поставок продовольства та різкого зростання цін на продовольство та енергію через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зараз дивляться

Продовольча криза гостро відчувається в деяких країнах Африки та Близького Сходу, які сильно залежать від зерна з України, адже остання є одним з основних світових експортерів пшениці.

Країни G7 та Європейський Союз засудили Росію за знищення сільськогосподарської інфраструктури України та блокаду її чорноморських портів, що перешкоджало поставкам української зернової продукції.

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Росія, зі свого боку, звинуватила в нестачі продовольства економічні санкції Заходу через її вторгнення в Україну.

Члени G7 стурбовані тим, що деякі африканські країни приймають бік Москви і навіть закликають до послаблення санкцій.

Заява Кісіди пролунала на тлі зміцнення авторитету Китаю на Африканському континенті за допомогою ініціативи Один пояс, один шлях. Водночас експерти висловлюють занепокоєння з приводу довгострокових запозичень деяких африканських країн у Пекіна.

Токійська конференція цьогоріч зібрала близько 5 тис. учасників. Серед них представники 48 африканських країн, зокрема глави держав і урядів. Перша Токійська конференція з розвитку Африки відбулась у 1993 році. Наразі її організовують у партнерстві з ООН, Африканським Союзом і Світовим банком. За роки роботи цього формату реалізували 26 проєктів розвитку в 20 країнах Африки.

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Джерело: Kyodo News

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