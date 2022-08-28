Серпень, 28 в 18:34

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що його країна протягом наступних трьох років вкладе $30 млрд у розвиток Африки, включаючи $300 млн у вигляді спільного фінансування з Африканським банком розвитку для збільшення виробництва продуктів харчування.

Таку заяву глава японського уряду зробив через відеозв’язок під час дводенної зустрічі лідерів Японії та африканських країн у Тунісі.

Восьма Токійська міжнародна конференція з розвитку Африки TICAD 8 відбулася на тлі зростання занепокоєння щодо стабільних поставок продовольства та різкого зростання цін на продовольство та енергію через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зараз дивляться

Продовольча криза гостро відчувається в деяких країнах Африки та Близького Сходу, які сильно залежать від зерна з України, адже остання є одним з основних світових експортерів пшениці.

Країни G7 та Європейський Союз засудили Росію за знищення сільськогосподарської інфраструктури України та блокаду її чорноморських портів, що перешкоджало поставкам української зернової продукції.

Росія, зі свого боку, звинуватила в нестачі продовольства економічні санкції Заходу через її вторгнення в Україну.

Члени G7 стурбовані тим, що деякі африканські країни приймають бік Москви і навіть закликають до послаблення санкцій.

Заява Кісіди пролунала на тлі зміцнення авторитету Китаю на Африканському континенті за допомогою ініціативи Один пояс, один шлях. Водночас експерти висловлюють занепокоєння з приводу довгострокових запозичень деяких африканських країн у Пекіна.

Токійська конференція цьогоріч зібрала близько 5 тис. учасників. Серед них представники 48 африканських країн, зокрема глави держав і урядів. Перша Токійська конференція з розвитку Африки відбулась у 1993 році. Наразі її організовують у партнерстві з ООН, Африканським Союзом і Світовим банком. За роки роботи цього формату реалізували 26 проєктів розвитку в 20 країнах Африки.

Джерело: Kyodo News