Серпень, 28 в 8:36

У разі потреби Німеччина готова роками підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

У цьому запевнила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок. Вона наголосила, що йдеться, зокрема, і про підтримку шляхом постачання важкої зброї.

– Звичайно, я б хотіла, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Але, на жаль, ми повинні виходити з того, що Україні й наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння від її друзів, – сказала очільниця МЗС Німеччини.

Нагадаємо, днями Анналена Бербок пояснила, що постачання зброї Україні ускладнюється через дефіцит власних запасів.

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Вона розуміє, що для України важливо, щоб ці постачання були ще вчора, а не сьогодні, однак Німеччина також має думати на середньострокову перспективу.

Тим часом канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Україна має незабаром отримати обіцяні Німеччиною системи протиповітряної оборони IRIS-T та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби COBRA.

Джерело: Bild am Sonntag