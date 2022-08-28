Німеччина готова роками підтримувати Україну у боротьбі проти РФ – Бербок
У разі потреби Німеччина готова роками підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.
У цьому запевнила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок. Вона наголосила, що йдеться, зокрема, і про підтримку шляхом постачання важкої зброї.
– Звичайно, я б хотіла, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Але, на жаль, ми повинні виходити з того, що Україні й наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння від її друзів, – сказала очільниця МЗС Німеччини.
Нагадаємо, днями Анналена Бербок пояснила, що постачання зброї Україні ускладнюється через дефіцит власних запасів.
Вона розуміє, що для України важливо, щоб ці постачання були ще вчора, а не сьогодні, однак Німеччина також має думати на середньострокову перспективу.
Тим часом канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Україна має незабаром отримати обіцяні Німеччиною системи протиповітряної оборони IRIS-T та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби COBRA.
Джерело: Bild am Sonntag