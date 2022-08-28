РФ зараз не зацікавлена в завершенні війни, вона може тривати роками – політолог

Серпень, 28 в 14:16

Сьогодні головне питання – що буде із США та Європою після війни в Україні, адже Росія хоче зламати єдність Заходу.

Про це заявив політолог та голова аналітичного центру Center for Liberal Strategies Іван Крастев під час суботньої зустрічі в Ольштині Як війна в Україні змінює Європу?

– Готуйтеся до важких часів. Ця війна може тривати місяцями чи навіть роками, – заявив Іван Крастев.

Він зазначив, що Росія зараз не зацікавлена ​​в завершенні війни.

Зараз дивляться

– Що стосується Росії, то це мала бути не війна, а коротка операція. Своє рішення Путін аргументував тим, що росіяни та українці – “одна нація”. Тому коли він організовував цю операцію, він був переконаний, що українці чекають росіян, про що свідчить Крим у 2014 році. Для Путіна це був найкращий день у житті, і Захід тоді нічого не зробив, – зазначив політолог.

Він додав, що Путін розглядав Україну як великий Крим. Росіяни були впевнені, що Україна корумпована і легко здасться. А щодо Заходу – він висловить своє незадоволення, застосує санкції та на цьому все закінчиться.