У Британії 50 тис. українських біженців ризикують залишитися без житла

Серпень, 28 в 12:58

Величезна кількість українських біженців у Великій Британії, а саме 50 тис., можуть залишитися без даху над головою.

Про це йдеться у звіті Міранди Браянт і Марка Таунсенда.

Зазначається, що уряд був про це попереджений, але міністри відмовляються запропонувати новий пакет підтримки для компенсації майбутньої кризи.

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Через те, що вартість життя різко зростає, а завершенню війни України з Росією не видно кінця, зростають побоювання, що урядова схема Дім для України розвалиться наступного місяця, коли завершиться початкове шестимісячне розміщення біженців.

Хоча Борис Джонсон назвав відповідь Великої Британії на вторгнення Росії принциповим тріумфом, низка організацій попереджає, що ключова відповідь його уряду на кризу біженців у конфлікті може призвести до “катастрофічного зростання бездомності”.

Загалом з початку дії програми Дім для України (Homes for Ukraine) у березні до Британії прибуло 83 900 біженців. Їм підібрали спонсорів, які погодилися розмістити їх протягом шести місяців і отримували 350 фунтів стерлінгів на місяць.