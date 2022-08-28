Серпень, 28 в 17:30

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС у короткостроковій перспективі зіткнеться з проблемами через санкції проти Росії.

Про це він розповів в інтерв’ю газеті Krone.

За його словами, Європейський Союз має бути готовим платити ціну за свободу, бо війна в Україні — це не лише війна українців, а війна за свободу Європи.

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– Ми обмежуємо економічні можливості Росії. Поки економіка Росії залежить від нафти та газу, їм будуть потрібні наші технології. Росія у біді. І, звичайно, ми стикаємося із серйозними проблемами у короткостроковій перспективі. Не можна заперечувати, що ціни на газ зростають. Але ми маємо бути готові заплатити ціну за свободу. Тому що війна в Україні – це не лише війна українців, а війна за нашу свободу, – заявив Боррель.

А ще він вважає, що немає потреби створювати в ЄС єдину армію, досить просто скоординувати свої дії та краще інвестувати в оборону. За його словами, Євросоюз витрачає на оборону стільки ж, як Китай, і вчетверо більше, ніж Росія.