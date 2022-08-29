Попереду український Херсон: що пишуть іноЗМІ про контрнаступ ЗСУ на Півдні

Серпень, 29 в 20:27

Українські захисники перейшли до контрнаступу на деяких напрямках у південних областях. Інформацію про це підтвердила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк.

Цю новину почали активно обговорювати українські та іноземні видання, прогнозуючи подальші дії ЗСУ. Що пишуть закордонні ЗМІ – далі у матеріалі Фактів ICTV.

– Найголовніше, що треба знати: будь-яка військова операція потребує тиші. Ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту – це неправильно. Новина є, вона всіх надихнула, далі треба набратися терпіння, – зазначила Наталія Гуменюк.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що попереду наш Херсон.

Зараз дивляться

– Ви ніколи не зламаєтесь. Україні потрібна перемога. І вона буде. Перемелюємо ворога. Тільки так, – переконаний Єрмак.

У коментарі CNN двоє американських високопосадовців зазначили, що контрнаступ ЗСУ охоплюватиме, зокрема, сухопутні та повітряні операції. Найімовірніше, українські бійці завдаватимуть ударів по системах протиповітряної оборони, російських пунктах управління, складах з озброєнням. Це сприятиме просуванню наших воїнів на Півдні України.

Колишній командувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс вважає, що український контрнаступ масштабно розпочнеться після Дня праці (у США цей день святкують в перший понеділок осені), тоді наші військові покажуть, на що вони справді здатні.

У коментарі The New York Times представник оборонного відомства США зазначив, що Україна посилює сили контрнаступу на Півдні.

– Оголошений контрнаступ свідчить про прагнення українців до прогресу на полі бою, – вважає він.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності для обговорення чутливих військових питань, додав, що Пентагон залишається обережним щодо того, чи достатні нинішні можливості України для досягнення значних успіхів.

Нещодавно генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії оголосив, що група ядерних експертів відвідає Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

МАГАТЕ направляє групу фахівців для перевірки ядерного комплексу на Півдні України, який постраждав внаслідок обстрілів російської армії.

Міжнародне агентство також розпочинає важливу, але дуже ризиковану місію, щоб зменшити глобальні страхи щодо можливої ядерної катастрофи, спричиненої вогнем російських загарбників.