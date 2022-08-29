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Шольц запропонував створити спільну систему ППО для Європи

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пропонує створити спільну систему протиповітряної оборони для Європейського Cоюзу.

Про це він заявив під час виступу в Празі у Карловому університеті. Канцлер зазначив, що це може бути дешевше та ефективніше, ніж розбудова складної ППО в кожній країні.

– Німеччина з самого початку буде проєктувати цю майбутню протиповітряну оборону таким чином, щоб за бажання могли бути задіяні наші європейські сусіди, – заявив він.

Йдеться про організацію спільної системи протиповітряної оборони для Німеччини, Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Чехії, Словаччини та партнерів у Скандинавії.

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Проєкт спільного ППО розглядають як відповідь на війну Росії проти України. За словами Шольца, Німеччина інвестуватиме “значні кошти” в протиповітряну оборону в найближчі роки.

Крім цього, Шольц закликав розширити Європейський Союз, щоб у результаті включити до складу блоку Україну, Молдову та Грузію.

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Джерело: Welt

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