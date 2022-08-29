Шольц запропонував створити спільну систему ППО для Європи
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пропонує створити спільну систему протиповітряної оборони для Європейського Cоюзу.
Про це він заявив під час виступу в Празі у Карловому університеті. Канцлер зазначив, що це може бути дешевше та ефективніше, ніж розбудова складної ППО в кожній країні.
– Німеччина з самого початку буде проєктувати цю майбутню протиповітряну оборону таким чином, щоб за бажання могли бути задіяні наші європейські сусіди, – заявив він.
Йдеться про організацію спільної системи протиповітряної оборони для Німеччини, Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Чехії, Словаччини та партнерів у Скандинавії.
Проєкт спільного ППО розглядають як відповідь на війну Росії проти України. За словами Шольца, Німеччина інвестуватиме “значні кошти” в протиповітряну оборону в найближчі роки.
Крім цього, Шольц закликав розширити Європейський Союз, щоб у результаті включити до складу блоку Україну, Молдову та Грузію.
Джерело: Welt