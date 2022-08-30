Танення льоду у Гренландії може підвищити рівень океану майже на 30 см до 2100 року
Танення льодовикового щита у Гренландії призведе до підвищення рівня світового океану майже на фут (близько 30,48 см) до 2100 року.
Про це свідчать висновки, опубліковані в журналі Nature Climate Change. Зазначається, що 3,3% льодовикового щита Гренландії розтануть, що еквівалентно 110 трлн тонн льоду.
Це явище спричинене зміною клімату внаслідок діяльності людини.
Вчені попередили, що танення неминуче, навіть якщо у світі припиниться викид парникових газів, які зігрівають планету.
Льодовиковий щит Гренландії займає 80% найбільшого острова Землі. Лише Антарктичний льодовиковий щит є більшим за нього.
Зазначається, що підвищення глобального рівня моря на один фут матиме серйозні наслідки для населення у прибережних районах. До кінця століття під ризиком переміщення можуть опинитися майже 200 млн людей.
За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, у США жителі прибережних районів становлять 40% від загальної чисельності населення.