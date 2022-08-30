Серпень, 29 в 22:21

Танення льодовикового щита у Гренландії призведе до підвищення рівня світового океану майже на фут (близько 30,48 см) до 2100 року.

Про це свідчать висновки, опубліковані в журналі Nature Climate Change. Зазначається, що 3,3% льодовикового щита Гренландії розтануть, що еквівалентно 110 трлн тонн льоду.

Це явище спричинене зміною клімату внаслідок діяльності людини.

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Вчені попередили, що танення неминуче, навіть якщо у світі припиниться викид парникових газів, які зігрівають планету.

Льодовиковий щит Гренландії займає 80% найбільшого острова Землі. Лише Антарктичний льодовиковий щит є більшим за нього.

Зазначається, що підвищення глобального рівня моря на один фут матиме серйозні наслідки для населення у прибережних районах. До кінця століття під ризиком переміщення можуть опинитися майже 200 млн людей.

За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, у США жителі прибережних районів становлять 40% від загальної чисельності населення.