ЄС запропонує ЗСУ підготовку снайперів, офіцерів та фахівців із розмінування – Bloomberg

Серпень, 29 в 21:06

Європейський Союз може запропонувати Збройним силам України снайперську, офіцерську або підготовку фахівців з розмінування в межах нової місії для держав-членів ЄС.

За даними видання Bloomberg, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель може запропонувати Україні взяти участь у новій навчальній місії для наших військових цього тижня у Празі.

Згідно з неофіційним документом, надісланим країнам-членам зовнішньополітичним підрозділом ЄС, Київ визначив деякі конкретні потреби в навчанні, зокрема, медиків, розмінувальників і снайперів, а також різного роду підготовки офіцерів.

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Після подальшої перевірки ЗСУ та консультацій з партнерами, включно із США та Великою Британією, одне або декілька вищезазначених завдань може підтримати Євросоюз у межах навчальної місії.

Якщо Європейський Союз схвалить відповідне рішення, тоді навчання військових відбуватиметься за державним кордоном України.