Броньований кулак: як реорганізація ЗСУ наблизить перемогу України

Серпень, 31 в 18:16

Україна захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, намагаючись повернути тимчасово окуповані землі. Для оборони від армії Росії потрібні сучасні системи озброєння від західних країн, проте не менш важливою є реорганізація українських Сухопутних військ.

Так вважає старший науковий співробітник Atlantic Council, колишній декан Оборонного коледжу НАТО Річард Хукер. За його словами, чинна організація має проблеми з визначенням зони відповідальності, що гальмує великі наступальні дії України.

Річард Хукер переконаний, що найкращим підходом є перетворення регіональних командувань на справжні штаби корпусів, якими командує тризірковий генерал-лейтенант із навченим бойовим штабом, і запровадження дивізій, якими командує двозірковий генерал-майор.

Зараз дивляться

Вони мають містити підтримувальні утворення (артилерійські, протиповітряні, авіаційні, інженерні, зв’язкові, логістичні, медичні та розвідувальні підрозділи), які мають вирішальне значення для успіху під час ведення бойових дій.

Ексдекан Оборонного коледжу НАТО попередив, що створення цих структур у воєнний час стане складним завданням, але за належної підтримки можна їх розгорнути до 2023 року.

Так, буде створено чотири корпуси регіональної спрямованості з кількістю від двох до трьох дивізій (включно з силами територіальної оборони), а для переходу в контрнаступ потрібно відкрити п’ятий корпус загального резерву (щонайменше три танкові та механізовані дивізії). Це створить так званий броньований кулак, який допоможе рішуче вигнати російських окупантів з України.

Один з найкращих підходів – тимчасово відводити пошкоджені підрозділи для відпочинку та замінювати повністю навченими бійцями. Досвідчені військові зможуть тренувати новачків і вводити у курс справи.

Підрозділи потрібно укомплектовувати основним озброєнням і бойовими машинами. А найкращих воїнів згодом варто призначати у бойові частини, які мають найвищі вимоги та найскладніші польові умови.

Зміни будуть болісними під час активної повномасштабної війни, вважає Річард Хукер. Однак це потрібно Україні для відвоювання всієї території з міжнародно-визнаними кордонами нашої держави.

На його думку, екзистенційна загроза може прискорити усунення перешкод, і згодом Україна покладе край війні, що забезпечить подальший мир у нашій країні та Європі.