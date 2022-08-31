Інфляція в єврозоні може сягнути рекордних 9,1% – Євростат

Серпень, 31 в 15:32

Інфляція в єврозоні в серпні може становити рекордні 9,1%, тоді як у липні вона була на рівні 8,9%, що також є історичним максимумом.

Такі попередні дані Євростат опублікував 31 серпня.

За категоріями найбільше зросли ціни на енергоносії – 38,3% – що, втім, менше, ніж липневий показник 39,6%. Також збільшилася вартість продуктів харчування, алкоголю та тютюну (10,6%).

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Нагадаємо, до єврозони входять Бельгія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Португалія, Словаччина, Словенія та Фінляндія.

До речі, очільник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловив думку, що уряду України зараз вдається втримувати фінансову стійкість у банківській і валютній сферах, а зростання цін на товари залишається помірним під час повномасштабної війни.

Джерело: Євростат