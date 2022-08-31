Очільники МЗС ЄС підтримали прискорення розробки місії з військової допомоги Україні

Серпень, 31 в 19:08

Очільники МЗС країн-членів Європейського Союзу погодилися прискорити роботу з визначення параметрів місії з військової допомоги Україні.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель під час пресконференції у Празі після неформальної зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

Боррель зазначив, що поінформував глав МЗС країн-членів ЄС про вчорашні обговорення міністрами оборони важливості визначення параметрів для місії воєнної допомоги ЄС для України.

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— Ми погодились прискорити роботу щодо параметрів військової допомоги Європейського Союзу для України з метою, щоб ухвалити рішення з цього питання якомога швидше, – заявив Боррель.

Він додав, що у ЄС також погодилися прискорити роботу щодо стійкого розвитку Європейського фонду миру для того, аби краще реагувати на потреби української армії, що зростають.

31 серпня стало відомо, що у ЄС досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією.

Боррель зазначив, що зараз спостерігається значне збільшення перетинів кордону з Росії в сусідні країни, що стає ризиком для безпеки.