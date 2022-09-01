Серпень, 31 в 22:13

Польща, Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія планують обмежити в’їзд громадянам Росії з візами інших країн ЄС.

У спільній заяві країн наголошується, що припинення чинної угоди про спрощення візових процедур для громадян РФ є “необхідним першим кроком”.

– Поки таких заходів не буде вжито на рівні ЄС, ми розглянемо можливість запровадження тимчасових заходів на національному рівні для вирішення проблем громадської безпеки, пов’язаних зі збільшенням припливу російських громадян через наші кордони, – йдеться у заяві.

Представники країн вимагають від Єврокомісії ініціювати візові заходи, щоб скоротити потік російських громадян, які прибувають до Європейського союзу та шенгенської зони.

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Водночас обмеження не мають стосуватися дисидентів та інших гуманітарних випадків.

За даними Financial Times, з початку повномасштабної війни РФ проти України до Польщі, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви в’їхали близько 700 тис. росіян.

Більшість з них – туристи, які використовують держави, що межують з Росією, як “ворота” для поїздок до інших країн ЄС.